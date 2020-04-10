Административный протокол за нарушение дистанции в 1,5 метра. Впервые

В России впервые составили административный протокол о несоблюдении социального дистанцирования от других граждан.

«Сегодня полицейские составили на подмосковного журналиста Романа Иванова два новых протокола: по статье 19.3 (невыполнение требований полиции о сохранении дистанции в 1 метр от других граждан) и по части 2 статьи 6.3 КоАП (несохранение дистанции от других граждан более 1 метра)», – сказал адвокат правозащитной организации «Апология протеста» Леонид Соловьев (по материалам «Интерфакс»).

Ранее Иванова пытались привлечь по статье 19.3 КоАП, но суд вернул дело в полицию.

Интересно, а каким образом сотрудники полиции зафиксировали данное правонарушение? Подошли с рулеткой и замерили? Или на полу специальная разметка была?