Банкиры против отмены комиссии за прием платежей ЖКХ

Принятие законопроекта о запрете взимания комиссий за прием платежей ЖКХ в предложенном виде значительно сократит доступность таких платежей, считают представители финансового рынка.

Как стало известно «Коммерсанту», главы пяти ассоциаций на финансовом рынке написали письмо на имя председателя Госдумы Вячеслава Володина с просьбой отложить принятие законопроекта, предполагающего запрет на взимание комиссии банками и иными платежными агентами при оплате услуг ЖКХ. Авторы письма указывают, что принятие закона в нынешнем виде приведет к сокращению сети приема платежей для населения.

Банкиры уверяют, что и так практически не берут комиссию. Так, по словам руководителя центра развития продуктов и сервисов ежедневного банкинга Промсвязьбанка Андрея Алексахина, для большинства клиентов ПСБ оплата услуг ЖКХ уже давно осуществляется без комиссии. Директор по развитию электронного бизнеса Почта-банка Анастасия Масленникова тоже заверила, что банк старается выстраивать схему взаимодействия с поставщиками таким образом, чтобы комиссия с плательщиков не взималась.

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Отмена комиссии означает резкое уменьшение количества доступных и привычных для населения пунктов оплаты, говорят эксперты.

Примерно 30% платежей проходит через пункты приема банковских платежных агентов, которые представляют малый и средний бизнес, и это единственный источник их доходов. Отмена комиссий повлечет закрытие пунктов приема, которые годами располагались рядом с местом жительства плательщиков.

Впрочем, по словам источника «Ъ» в одном из крупных банков, ключевая проблема не в разумных комиссиях 1–3%, а в том, что в некоторых, особенно региональных, муниципальных образованиях комиссия Единых информационно-расчетных центров (ЕИРЦ) доходит до 20% платежа. Плюс к этому есть еще комиссия управляющей компании, которая может быть в районе 5%. А в законе, по словам источника, зафиксирована отмена комиссий только для банков, платежных агентов и «Почты России». Да и то речь идет не обо всех комиссиях, а только по платежам за четыре основные услуги: свет, вода, газ и отопление. Домофон или содержание жилого помещения к ним отношения не имеют.

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Банкиры опасаются, что не успеют к первому чтению внести необходимые изменения в соответствующий законопроект. Поэтому подписавшие письмо ассоциации «просят продлить срок обсуждения законопроекта для нахождения разумного и сбалансированного способа его реализации».