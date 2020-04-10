Правительство завершило сделку по покупке Сбербанка. Говорят, мы все стали выгодоприобретателями

Минфин объявил о завершении сделки по выкупу у ЦБ пакета акций Сбербанка. За 11,293 млрд акций Сбербанка (50% уставного капитала) было уплачено 2,139 трлн руб., взятых из средств Фонда национального благосостояния..

За каждую акцию Сбербанка правительство заплатило по 189,44 руб.

В сообщениях Минфина и Банка России отмечается, что за основу была взята средневзвешенная цена обыкновенных акций Сбербанка за 30 дней торгов на Московской бирже (с 9 марта по 7 апреля)