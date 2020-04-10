Москва 4,5 млн, в других регионах 3 и 2 млн. Лимит по ипотечным каникулам в эпидемию увеличен

Мишустин заявил, что утвердил повышение размера кредитов, по которым могут быть предоставлены «каникулы».

«Для большинства граждан жильё – это долгосрочная и дорогая инвестиция. И временные трудности, которые связаны с распространением коронавируса, не должны мешать их планам по приобретению собствен­ной квартиры или дома. Слишком много усилий и труда люди вкладывают в эту покупку. Чтобы помочь им в текущей ситуации, мы повышаем уровень займа, в пределах которого заёмщик сможет временно приоста­новить выполнение своих обязательств перед банком по ипотечному кредиту. Причём он учитывает особенности различных сегментов ипотечного рынка, ведь не везде квартиры стоят одинаково. Так, для Москвы, где жильё, конечно, самое дорогое, предельный размер составит 4,5 млн рублей. Для Московской области, Санкт-Петербурга и регионов, которые входят в Дальневосточный федеральный округ, – 3 млн рублей» – сказал Мишустин на совещании по экономическим вопросам.

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Для остальных регионов предел 2 миллиона.

Раньше предел по ипотеке для «каникул» был един для всей страны и составлял 1,5 миллиона рублей. Причем, это не остаток, подлежащий выплате, а вся сумма долга.

Напомним, утвержденные ранее лимиты по кредитам многим показалось странным. В сети люди создают петиции с требованием пересмотреть критерии кредитных каникул.

Депутаты тоже высказывали свое недоумение.

«В принципе непонятен сам подход — ведь речь не о прощении долгов, а лишь об отсрочке по выплатам, — здесь вообще не должно быть места для каких-то лимитов!», — заявил лидер «Справедливой России» Сергей Миронов.