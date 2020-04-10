Как регионы делают деньги из воздуха. Или как содрать с людей 50% НДФЛ вместо 13%

На форуме «Клерка» рассказали историю о том, как региональные власти завышают кадастровую стоимость недвижимости:

«В 2019 продал паркинг (машино-место), за 350тыс, т.к. переехал. Ранее купил его же в 2017, тоже за 350 тыс. Машино-место было оформлено в паркинге под домом как 1\52 доля общей собственности. Перед сделкой по продаже была оценка у лицензированного оценщика — то же сумма примерно 350тыс. Начал через интернет делать НДФЛ-3 и выяснил что общая стоимость КАДАСТРОВАЯ 115 млн руб за 52 места !!! Т.е 1\52 доля примерно 2 300 000. И программа на сайте ФНС рассчитывает мне налог 13% с этой суммы 2,3млн х13% = 299тыс!»

На самом деле расчет налога программа ФНС делает неправильно, ведь есть коэффициент 0,7 и имущественный вычет (если без документов, то 250 тыс. руб.). Но даже с учетом вот этого НДФЛ составит 50% от суммы, полученной за продажу машино-места.

Дело происходит не где-нибудь в центре Москвы, а в городе Самара. В обычном, не элитном доме. А ведь есть еще и налог на имущество физических лиц, который платится в том числе и с машино-мест. И он тоже завышен в несколько раз.

Рекомендуем нашим читателям регулярно проверять кадастровую стоимость своего имущества. А то ведь можно отдать в виде налога больше, чем получишь от его продажи.