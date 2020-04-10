Отсрочка для малого и среднего бизнеса по кредиту. Под поручительство директора 38% годовых за просрочку

История из телеграм-канала «Трёхлитровая банка». Как на самом деле работает отсрочка по кредитам для МСП.

«Здравствуйте. История про отсрочку для малого и среднего бизнеса от МодульБанка.

Банк сам прислал сообщение в чат неделю назад, что мол можно получить отсрочку по кредиту или даже увеличить кредитный лимит.

В процессе переписки выяснилось, что получить можно только отсрочку (а нам бы наоборот удобнее увеличить кредитный лимит, т.к. накануне их программа автоматически нам его порезала из-за мертвого сезона для нашего бизнеса в зимнее время) – достаточно только изъявить такое желание им в чат.

Изъявили. Через неделю прислали образец заявления и договора поручительства, т к. одного желания оказалось мало.

По этому договору в случае невозможности выплаты кредита фирмой (который был взят под 14% годовых) будет отвечать директор или поручитель своим имуществом, при этом ещё и за это должен будет заплатить за просрочку 38% годовых, а в особых случаях 60% (но точно непонятно в каких именно по тексту договора), при том что, напомню, изначально ставка 14% и она же будет начисляться как и начислялась…».

Просто «прекрасная» история. И это на фоне огромных правительственых выделений для кредитов бизнесу.