Как получить цифровой пропуск в Москве. Испытано на себе

С 13 апреля в Москве введены цифровые пропуска для перемещения по городу. Редакция попыталась получить хоть один.

На сайте mos.ru, официальном портале правительства Москвы, выложена инструкция, как получить пропуск:

Попробуем проверить, как это работает на самом деле.

При попытке зайти на сайт mos.ru несколько раз срывалось соединение. Периодически вылезала ошибка 404. Раза эдак с шестого удалось войти на сайт.

Но при попытке зайти в личный кабинет опять вылезла ошибка:

Ну что ж, попробуем оформить по СМС. Отправляем СМС на номер 7377. Так как нигде не сказано, что туда отправлять, отправили просто фразу:

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При переходе по указанной ссылке – опять страница недоступна.

Позже удалось найти формат сообщения для СМС. Формат следующий: Пропуск*1*Иванов*Иван*Иванович*1*0123*123456*

0123123456*7723456789. Первая группа цифр серия паспорта, вторая его номер, третья – номер карты Тройка или Стрелка,

либо номер автомобиля, и последняя – ИНН организации, куда собрались ехать.

СМС отправили. Ответ пришел о том, что недопустимый формат документа. Сделали номер Тройки с пробелами. Ждем.

На «Клерке» вчера выкладывали подробную инфографику по получению пропуска.

Судя по всему, огромное количество жителей Москвы бросились получать пропуска. Их так много, что сервис просто лёг. Правда, сотрудникам правоохранительных структур вряд ли это объяснение прокатит как причина, почему без пропуска.