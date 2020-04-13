697899 пропусков выдано в Москве. А еще сервера атакуют из-за рубежа

Появилось сообщение от Оперштаба о количестве выданных пропусков в Москве. А также, о бот-атаке на сервера из-за рубежа.

«Оперативный штаб сообщает:

по состоянию на 10:00 утра 13 апреля поданы 702 344 заявки на пропуска для передвижения по городу Из них выдано 697 899 рабочих пропусков.

Одновременно мы фиксируем бот-атаку на сервера mos.ru, в том числе из-за рубежа. Расследованием источников и причин атаки будут заниматься правоохранительные органы.

В связи с высокой нагрузкой на сервер возможно увеличение времени ожидания ответа с пропуском. Напоминаем, что пропуска начнут действовать в Москве с 15 апреля, у вас есть еще два дня для оформления заявки.

При оформлении заявки используйте домен nedoma.mos.ru Получить пропуск для передвижения по городу с использованием личного или общественного транспорта также можно по телефону +7 (495) 777-77-77 или отправив смс на номер 7377.

Обращаем ваше внимание, что система оформления пропуска носит заявительный характер. Это сделано для удобства москвичей. Внесенные данные будут проверяться и в случае предоставления недостоверных данных пропуска будут аннулированы. Пропуск действует только при предъявлении паспорта. При несовпадении данных пропуск будет считаться недействительным. Также напоминаем про ответственность за предоставление недостоверных данных».

Редакция «Клерка» сегодня попыталась получить пропуск. На портал пробиться не удалось, по СМС пока ждем, очень долго обрабатывают заявку.