Пропуск по Москве для самозанятого дадут, только если у него есть ИНН

В интернете промелькнула информация следующего характера. Что самозанятый получит пропуск для передвижения по городу, только если у него есть ИНН.

«Только самозанятые с ИНН смогут оформлять рабочие пропуска – власти Москвы».

Где именно, и кто это сказал мы не нашли. Но на всякий случай, уточняем: ИНН у самозанятого в любом случае есть.

Его требуется указать при регистрации в мобильном приложении. Если же регистрация происходит по паспорту, то ИНН будет отображаться в приложении автоматически.

Источник: телеграм канал «Раньше всех. Ну почти».