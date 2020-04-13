Правительство готовит новые отсрочки по налогам, но опять не для всех

Правительство в понедельник утвердит решение о годовой рассрочке для наиболее пострадавших от пандемии коронавируса малых и средних компаний по налогам, уплата которых была ранее отложена на шесть месяцев.

Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами, сообщил ТАСС.

Он пояснил, что таким предприятиям не нужно будет гасить задолженности за один день, сразу, как закончится полугодовая отсрочка. Можно будет платить равными долями в течение года после ее завершения, то есть в некоторых случаях практически до конца 2021 года.

Премьер-министр также сообщил, что на этой неделе правительство представит президенту дополнительные меры по поддержке бизнеса.