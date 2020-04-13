Правительство готовит новые отсрочки по налогам, но опять не для всех

Правительство в понедельник утвердит решение о годовой рассрочке для наиболее пострадавших от пандемии коронавируса малых и средних компаний по налогам, уплата которых была ранее отложена на шесть месяцев.
Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами, сообщил ТАСС.
Он пояснил, что таким предприятиям не нужно будет гасить задолженности за один день, сразу, как закончится полугодовая отсрочка. Можно будет платить равными долями в течение года после ее завершения, то есть в некоторых случаях практически до конца 2021 года.
Премьер-министр также сообщил, что на этой неделе правительство представит президенту дополнительные меры по поддержке бизнеса.
«По поручению президента мы прорабатываем дополнительные меры, которые будут направлены на поддержку граждан и бизнеса. При их разработке мы также учитываем предложения бизнес-объединений, которые они присылают в правительство», — сказал он.