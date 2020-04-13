Меняется декларация по УСН. Добавляется новая строка

В декларации по УСН появится новая строка «Код налоговой льготы».
Ее добавят в разделы 2.1 и 2.2.
Соответствующий проект опубликован на федеральном портале.
В частности, в раздел 2.1 (УСН с объектом «доходы») добавляется строка 124.
Показатель новой строки составной:
в первой части показателя указывается код налоговой льготы, во второй части — номер или буквенное обозначение соответствующей структурной единицы (статья, часть, пункт, подпункт, абзац, иное) закона субъекта РФ, которым установлена налоговая льгота.
Например, если соответствующая налоговая льгота установлена подпунктом 15.1 пункта 3 статьи 2 закона субъекта РФ, то по строке с кодом 124 указывается:
3
4
6
2
0
1
0
/
0
0
0
2
0
0
0
3
1
5
.
1
В разделе 2.2 (УН с объектом «доходы минус расходы») льготу надо будет указывать в строке 264.