Клерк.Ру

Меняется декларация по УСН. Добавляется новая строка

В декларации по УСН появится новая строка «Код налоговой льготы».

Ее добавят в разделы 2.1 и 2.2.

Соответствующий проект опубликован на федеральном портале.

В частности, в раздел 2.1 (УСН с объектом «доходы») добавляется строка 124.

1

Показатель новой строки составной:

в первой части показателя указывается код налоговой льготы, во второй части — номер или буквенное обозначение соответствующей структурной единицы (статья, часть, пункт, подпункт, абзац, иное) закона субъекта РФ, которым установлена налоговая льгота.

Например, если соответствующая налоговая льгота установлена подпунктом 15.1 пункта 3 статьи 2 закона субъекта РФ, то по строке с кодом 124 указывается:

3

4

6

2

0

1

0

/

0

0

0

2

0

0

0

3

1

5

.

1

В разделе 2.2 (УН с объектом «доходы минус расходы») льготу надо будет указывать в строке 264.

Мероприятия

Разместить

Блоги компаний

Создать блог
📌 Реклама
Отключить