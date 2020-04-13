Власти рассказали про штраф и конфискацию машины при езде без пропуска

В Москве активируют наказание для водителей, которые нарушают режим изоляции. Отсутствие у человека, который передвигается на любом из видов транспорта в городе, цифрового пропуска может быть расценено как административное правонарушение.

Полиция сможет выписать автомобилистам штраф в 5 тыс. руб., рассказал «Коммерсанту» депутат Мосгордумы Кирилл Щитов. Соответствующая поправка в столичный КоАП вступает в силу.

Кроме полиции проверять пропуска и останавливать автомобилистов смогут сотрудники ГИБДД и ППС. Росгвардия при этом не может составлять протоколы об административном нарушении, но ее сотрудники вправе интересоваться перемещениями граждан.

Однако слухи о конфискации автомобилей действительности не соответствуют. Норма об изъятии машин и перемещении автомобилей на спецстоянку действует только в отношении узкой группы людей, которые находятся на карантине. Речь идет о лицах, которые лечатся от коронавируса на дому, проживают с этими лицами или вернулись из зарубежных стран и еще не выдержали 14-дневный карантин. Если такого человека задержат, его машину отправят на спецстоянку для санобработки, а его самого поместят в обсерватор.

Депутат Щитов заверил, что применяться будут нормы столичного КоАП, а не федерального. Договоренность об этом с силовиками достигнута. Напомним, что штраф в федеральном КоАП составляет 15 тыс.рублей.