Клерк.Ру

Как оформить пропуск по Москве, если ехать на такси?

Появляются вопросы от работающих по оформлению пропусков. Например, как указать данные, если на работу планируется ездить на такси.

На метро ездить человек не планирует, своего автомобиля нет:

пропуск

И правда, как? Заказывать пропуск в момент заказа такси, когда в приложении номер появится? С учетом что заказ длится некоторое время, или такси уедет, или счетчик накапает такой, что вся работа на такси в итоге будет.

Редакция «Клерка» сегодня тоже попыталась пропуск получить. Ничего не вышло.

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