Клерк.Ру

ЦБ объявил курсы валют на 14 апреля. Доллар дешевле на 22 копейки, евро на 19 копеек

Объявлен официальный курс валют на 14 апреля. Доллар будет стоить 73,52 рубля, евро 80,54 рубля. Рубль снова немного укрепился.

Сегодня курс такой:

  • USD ЦБ 73,7515.
  • EUR ЦБ 80,7358.

Не особо рубль укрепился, но потихоньку пытается вернуть утраченное. Если, конечно, опять не сорвется сделка по ОПЕК+, или еще кто-нибудь что-нибудь не заявит.

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