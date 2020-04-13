ЦБ объявил курсы валют на 14 апреля. Доллар дешевле на 22 копейки, евро на 19 копеек

а райффайзен то как жжет, не то слово!
возникает вопрос кто вообще брал потребы до 250 т р ??? у абсолютного большинства они гораздо выш...
да я тоже не поняла почему из всех московских Тцшек именно Крокус включили в список??? или всем и...
последний снимок самое оно как способ защиты
да интересно будет, поделитесь, видела интервью с бывшероссиянкой ныне немкой, сказала что дали 1...
Сравнение процентного соотношения бухгалтеров к общей численности занятых в экономике некорректно...
У дира у жены наверное отдел с пиджаками, людям чеки не нужны, а тут пригодились! А что, нашли вы...
Вы, поди, себе еще 2% от оборота теперь затребуете? Вас не Машей звать?...
С апреля. Что разъяснять, если это есть в законе? )И не с ФОТ, а с выплат каждому конкретному чел...
С ФОТ какого периода можно уплачивать пониженные взносы? С марта или с апреля? Нигде не могу найт...
У операторов что, нет расходов с НДС, чтобы в вычет поставить? Куда они делись? ...
Прошу прощения! Перерегистрировать ккм в налоговой из-за смены сно не нужно. Достаточно поменять ...
хотела зайти на czn.mos.ru - сдать отчет и посмотреть, что пишут - пишут, что сайт перегружен....
я сейчас разгребаю ипэшника 15%, который платил аутсорсу.в счете на 10 тыщ были указаны бухуслуги...
Это где вы видели по 3-4 бухгалтера на садик или школу? У них давно централизованные бухгалтерии...
Вы все поняли. Я рада! ))
Наверное, на сайте были обновления. У меня утром (часов в 8) получилось сразу. ...
Доля правды есть. Особенно в бюджете... Когда в каждом садике, школе по штату - 3-4 бухгалтера - ...
Мне самому не хватает денег, чтобы стать миллиардером. Причем, я больше нуждаюсь в этих деньгах -...
Двукратная разница в числе бухгалтеров говорит о том, что учет у нас в 2 раза запутаннее. Вот и в...
Зачем было всех сажать по домам если в некоторых регионах вообще нет больных. Сказали у населения...
Даже "ЦАКИ" нормально раздать не могут ;)
Про отсрочки есть постановление 409, больше никаких нет. Пока. И новые отсрочки опять будут не дл...
пока из свежего нашла только про рассрочки по отсрочкам (для наиболее пострадавших): https://www....
Что там такого, чего не может узнать секретарь или офис-менеджер? (при малом штате И низкой текуч...
Совсем не оправдано. При одном работнике он, надо полагать, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ директор? Пусть сам всё в...
Есть слухи, что Мишустин уже ввел отсрочку для МСП. Ищу информацию об этом. Никто не встречал?...
думаю, что не в самом кадровом учете - приказ, табель, или трудовой договор состряпать - невелика...
Скажите, пожалуйста, а отдельный премиальный фонд сформирован за счет премий других сотрудников, ...
Просто большие заводы убирают малышей
Хотелось бы, чтобы автор сравнил учет в США и у нас. И количество отчетов, и их проработанность и...
Насколько оправдано держать в штате кадровика при небольшом штате работников (например, 1-5 наемн...
Вообще-то не платить ЕНВД могут только те, у кого магазин закрыт. Так что насчет бреда не по адре...
Сняла всех ИП с 27.03.20 с ЕНВД. ждем разрешения для открытия бизнеса, чтобы поставить снова на в...
У меня важный вопрос. Какой штраф за нарушение этого постановления для работодателя?...
То есть, можно продавать товары первой необходимости и продукты питания и не платить за это ЕНВД,...