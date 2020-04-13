Региональные власти смогут самостоятельно отменять курортный сбор

В Госдуму внесен законопроект № 941534-7, который касается эксперимента по введению в некоторых регионах курортного сбора.

Сейчас власти регионов имеют право ввести и прекратить на территории муниципальных образований, входящих в территорию эксперимента, курортный сбор, но только при наличии волеизъявления соответствующего муниципального образования.

Таким образом, может возникнуть ситуация, когда субъект РФ даже при отсутствии поступлений курортного сбора вынужден будет нести расходы на его администрирование.

Законопроектом предлагается дать право субъектам РФ, в которых взимается курортный сбор, принимать решение о приостановлении его взимания на территории отдельных или всех муниципальных образований, входящих в территорию эксперимента, не дожидаясь волеизъявления этих муниципальных образований. При этом региональным законом устанавливается срок такого приостановления исходя из реальной ситуации.