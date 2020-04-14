Насмотревшись по телевизору Путина, люди прогуливают работу и ждут, что за это им будут платить

Как известно, Президент объявил до 30 апреля нерабочие дни. Но одновременно губернаторам были переданы полномочия устанавливать в конкретном регионе свои правила.

В некоторых регионах утвердили свои списки организаций, которым разрешено работать. Однако не все сотрудники вняли распоряжению губернатора и предпочитают ориентироваться на слова Путина о нерабочих днях. Организация работает, но некоторые сотрудники принципиально сидят дома, будучи уверенными, что период самоизоляции должен быть им оплачен работодателем в полной мере.

То есть ситуация следующая: одни сотрудники фирмы трудятся, не покладая рук за себя и того парня, что лежит дома на диван. Другие же отдыхают дома и ждут поступления зарплаты на карточку. Причем в том же размере, что их работающие коллеги.

Такой историей поделилась участница нашего форума. Причем в случае автора темы сидящие дома сотрудники отказываются работать удаленно, ссылаясь на отсутствие компьютера или выхода в Интернет.

А вы не сталкивались с ситуациями подобного саботажа?