Минфин выступил за поэтапное снятие запрета на онлайн-торговлю алкоголем

Минфин выступает за поэтапное снятие запрета на продажу алкоголя в интернете. На первом этапе ведомство предлагает разрешить онлайн-продажу компаниям, у которых есть лицензии на производство или оптовую торговлю алкоголем.



Об этом говорится в письме статс-секретаря, замминистра финансов Алексея Сазанова президенту общественной организации «Опора России» Александру Калинину. С письмом ознакомился ТАСС.







«Минфин России поддерживает предложение о снятии запрета на розничную продажу алкогольной продукции дистанционным способом посредством сети „Интернет“ с разрешением на первом этапе розничной продажи алкогольной продукции дистанционным способом организациям, имеющим лицензии на производство или оптовую торговлю алкогольной продукцией», — отмечается в письме.



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В октябре 2019 года Минфин внес в правительство законопроект, разрешающий торговлю спиртным через интернет. Однако против такого решения возражают Минздрав и Роспотребнадзор.



По версии Минфина, онлайн-продажа спиртного должна вводится поэтапно. Первыми до 1 января 2021 года такое разрешение могут получить производители и оптовые продавцы вина с защищенным географическим указанием и наименованием места происхождения. А последними, после 1 января 2023 года, эту возможность получат компании, имеющие лицензию только на розничную продажу в магазинах и заведениях общепита, а также некрупные пивовары и производители сидра с объемом производства не более 300 тыс. дал в год.