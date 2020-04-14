Как показать в РСВ доначисление зарплаты за прошлые годы

По итогам трудовой проверки компанию обязали пересчитать и доначислить зарплату с января по июль 2019 года. Компания выплатила суммы в марте 2020г. Надо уточнять отчетность запрошлый год или отразить доплату в расчете за I квартал этого года ? Ответ на этот вопрос дал представитель УФНС по Санкт-Петербургу газете УНП Северо-Запад.

Да, следует уточнить отчетность за прошлый год, поскольку компания начислила доход сотрудникам за январь — июль 2019 года. Сдать надо отчеты за все периоды: I квартал, полугодие, 9 месяцев и год. Перед уточненками нужно доплатить взносы и пени.

Если компания выплатила работникам проценты за задержку зарплаты, с них тоже надо уплатить страховые взносы, считает представитель УФНС. Однако суды считают иначе — они соглашаются, что компенсация за задержку зарплаты не облагается страховыми взносами (определение Верховного суда от 10.01.2019 № 303-КГ18-22489)