ФСС сообщает о переносе сроков сдачи отчетности и подтверждения ОКВЭД

На сайтах региональных отделений ФСС стала появляться информация о переносе сроков сдачи отчета 4-ФСС за 1 квартал и подтвеждения вида основной деятельности за 2019 год.

Такие объявления уже появились у отделений Санкт-Петербурга, Мурманской и Ленинградской областей, Приморского края.

Срок сдачи 4-ФСС - 15 мая (согласно пункту 3 постановления Правительства № 409). Подтверждение основного вида деятельности сдается не позднее 6 мая, т.е. в первый рабочий день.