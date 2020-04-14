Малый бизнес ожил на второй неделе карантина

На второй неделе после введения режима самоизоляции и других ограничений российский малый бизнес показал признаки оживления.

Эксперты компании оператора онлайн-касс «Эвотор», проанализировали данные с 620 тыс. устройств по всей России. В ходе исследования они оценили количество работающих точек и их торговый оборот в первую неделю, которая была объявлена нерабочей из-за вируса, с 30 марта по 5 апреля и сравнили эти данные с показателями второй недели – с 6 по 12 апреля.

Доля работающих в России малых и средних предприятий выросла на 4,8 п.п., с 39,5% на первой неделе до 44,4% на второй. Их выручка также выросла. За точку отсчета (100%) при исследовании брали выручку за первую неделю марта.

В первую неделю после введения ограничений выручка малого и среднего бизнеса упала и составила 35,6% от показателей контрольного периода, а во вторую неделю карантина она поднялась до 44,3% (источник РБК).