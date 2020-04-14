Для Крайнего Севера, возможно, снизят пенсионный возраст

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова поддержала идею снизить пенсионный возраст для лиц, проживающим на Крайнем Севере.

Напомним, сейчас для северян пенсионный возраст составляет 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин (повышение происходит поэтапно).

Между тем еще в прошло году депутаты Николай Харитонов и Алексей Корниенко предложили вернуть северян прежние льготы — установить пенсионный возраст мужчинам в 55 лет, а женщинам в 50 лет.

Татьяна Москалькова с этим согласна.

«При повышении пенсионного возраста не учтены особые условия труда и жизни лиц, проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. Принимая во внимание климатические особенности указанных территорий, создающие дополнительные риски в сфере охраны здоровья, Уполномоченный поддерживает инициативу о возвращении для указанной категории граждан прежних границ пенсионного возраста (мужчинам по достижении возраста 55 лет и женщинам по достижении возраста 50 лет)», — говорится в докладе правозащитницы, опубликованном в «Российской газете».