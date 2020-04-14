ВТБ предоставил кредитные каникулы для 40 тыс. физлиц

ВТБ одобрил кредитные каникулы для 40 тысяч заемщиков — физических лиц и получил около 5 тысяч заявлений малых и микропредприятий на общую сумму 226 млрд рублей, из которых одобрено 160 млрд.

Об этом заявил президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин на встрече с Владимиром Путиным в понедельник, пишет РБК.

ВТБ предоставляет кредитные каникулы пострадавшим в результате пандемии коронавируса заемщикам-физлицам с 31 марта. Заявки принимаются по ипотеке, потребительским кредитам, автокредитам. За первые 10 дней апреля банк предоставил кредитные каникулы для 40 тысяч своих клиентов. Отсрочка двух минимальных платежей была также предоставлена владельцам кредитных карт банка (около 1,5 млн человек).

Для получения кредитных каникул заёмщикам необходимо подать заявку через сайт, чат-бот или обратиться в контакт-центр банка и предоставить подтверждающие документы. ВТБ готов рассматривать обращения и других клиентов банка, у которых ухудшилось финансовое положение, и предпринимать все необходимые меры для их индивидуальной поддержки.