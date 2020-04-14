ФСС официально заявил о переносе сроков сдачи отчетности и подтверждения вида деятельности

Фонд социального страхования наконец выпустил официальное письмо, в котором объявил о переносе срока сдачи отчетности и подтверждения основного вида деятельности.

В письме № 02-09-11/06-06-845 от 13.04.2020 говорится о том, что срок представления расчета (4-ФСС) за 1 квартал 2020 года перенесен на 15 мая в соответствии с пунктом 3 постановления Правительства РФ от 02.04.2020 № 409.

Что же касается подтверждения основного вида деятельности за 2019 год, то срок перенесен на 6 мая. В соответствии со статьей 193 Гражданского кодекса РФ, если последний день срока приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.

Позиция Фонда по указанным вопросам согласована с Министерством труда и социальной защиты, указано в письме.

Напомним, что срок сдачи подтверждения основного вида деятельности истекает завтра, 15 апреля. И все отделения ФСС упорно утверждали, что срок не переносится.