В России производительность труда снизилась на 54%. А в мире на 59%

АССА провела исследование в разных странах и выдала цифры по снижению производительности труда, сокращению покупок и проблемам с денежными потоками.

Согласно новому глобальному исследованию, проведенному среди 10 000 специалистов в области финансов (включая 94 из России), крупные и малые предприятия как государственного, так и частного секторов глубоко обеспокоены влиянием COVID-19 (SARS-CoV-2) на их сотрудников, производительность труда и денежные потоки.

Наиболее серьезное воздействие вирус оказал на поступление средств, влияющих на жизнеспособность бизнеса, и, хотя во многих странах были введены государственные меры стимулирования, большинство респондентов отметили, что еще слишком рано говорить о том, как они повлияют на ситуацию.80% руководителей бизнеса во всем мире считают, что их организации испытывают значительный спад ожидаемых доходов и прибыли по сравнению с прошлым годом, а 21% организаций уже замораживают набор персонала.

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Основные результаты исследования:

В России производительность труда снизилась на 54%, в мире в целом на 59%.

24% компаний в России и 37% в мире испытывают проблемы с денежными потоками.

23% компаний в нашей стране отчитались, что их клиенты сократили количество покупок, так как вирус повлиял на них напрямую, а 18% остановили / сократили закупки из-за нарушений цепочек поставок.

15% российских компаний пришлось отложить запуск новых продуктов или услуг.

53% бизнесов как в России, так и во всем мире пока не готовы / не смогли подготовить финансовые прогнозы, в том числе из-за неопределенности, которую привносит скорость и интенсивность распространения пандемии вместе с политикой социального дистанцирования, жестко контролируемой правительствами.

Полный отчет прикреплен к новости.

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