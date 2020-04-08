Более 70% компаний фитнес-индустрии могут исчезнуть. А 600 тысяч работников остаться без работы

Отрасли, максимально пострадавшие от эпидемии и мероприятий по предотвращению распространения коронавирусной инфекции – общепит, фитнес, спорт, туризм, гостиничный бизнес, индустрии косметологии и СПА, магазины беспошлинной торговли, транспорт, индустрия развлечений и организации массовых спортивных мероприятий – обратились к Мишустину.

Инициатором объединения отраслей выступила фитнес-индустрия. По словам президента Ассоциации операторов фитнес-индустрии России Ольги Киселевой, отрасль ждет две волны банкротств: первая – в период каникул – это 30-40% от рынка, вторая волна накроет отрасль после выхода из карантина – в итоге исчезнет до 70% компаний. Она напомнила, что в отрасли задействовано 768 тысяч человек, из них до 600 тысяч находятся под угрозой сокращений (источник РИА Новости).

«Отрасли жизненно важно получить субсидии на заработную плату – 9,8 млрд рублей за второй квартал 2020 года», – отметила Киселева.

Вчера на «Клерке» писали, что Правительство готовит новый пакет мер поддержки для бизнеса.