Почти миллион недостоверных пропусков в Москве будут аннулировать

В Москве оформлено уже 3,2 млн цифровых пропусков для передвижения на личном и общественном транспорте во время режима самоизоляции из-за пандемии коронавируса. Почти миллион из них аннулируют.

Около 900 тысяч пропусков будут аннулированы из-за некорректных или недостоверных данных (например, написания фамилий с цифрами, нулевые и некорректные номера паспортов, некорректные заполнения полей ИНН).

Пропуска выдаются по заявительному принципу, но все сведения в дальнейшем проверяются, особенно данные о работодателях.

Глава департамента информационных технологий Эдуард Лысенко попросил москвичей оформлять цифровые пропуска только в случае необходимости.

«Мы убедительно просим горожан не оформлять пропуска "просто так", для галочки, или "на всякий случай". В период распространения коронавируса важно следовать рекомендациям врачей и по возможности оставаться дома, соблюдая правила самоизоляции», – подчеркнул Лысенко (источник Интерфакс).

На «Клерке» как раз вчера писали, как удалось получить пропуск с далеко не первой попытки.