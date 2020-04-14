Правительство приостановило ограничение на торговлю медицинскими масками

Глава Правительства Михаил Мишустин подписал постановление, которое вводит временный мораторий на ограничение по оптовой и розничной торговле медицинскими масками, фильтрующими респираторами, медицинскими перчатками, марлей и комплектами защитной одежды.

Такие ограничения были введены неделю назад и должны были действовать 90 дней.

Постановление запрещало торговать в розницу товарами из перечня в обычных магазинах и других точках, которые не имеют лицензии на осуществление фармацевтической деятельности. Аптекам был установлен предел наценки на товары из списка не более чем 10 коп. за штуку или другую единицу товара. Оптовикам запрещалось увеличивать закупочную цену более чем на 10% на каждом этапе товаропроводящей цепи оптовых поставок товаров.

Оптовую торговлю масками и другими товарами, указанными в постановлении, могли вести только региональные операторы и федеральный оператор Росхимзащита.