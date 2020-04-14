Экономисты предлагают раздать деньги людям

Группа российских экономистов, включающая либералов Сергея Гуриева, Владислава Иноземцева, Сергея Алексашенко, опубликовала свои антикризисные предложения, призвав в разы увеличить масштабы государственной поддержки экономики.

Их идеи представлены в докладе фонда «Либеральная миссия» «Коронакризис-2020: Что будет и что делать? Сценарии развития кризиса и необходимые меры экономической политики». О докладе написал РБК.

По мнению экспертов, объем поддержки нужно довести до 4-6 процентов ВВП. В консервативном сценарии он может достигнуть 10 процентов экономики России. Сейчас же, как отмечал ранее президент России Владимир Путин, на минимизацию негативных последствий коронавируса направлены 1,2 процента ВВП.

В частности, Гуриев считает реальным оказать помощь россиянам тремя способами: через прямые выплаты, субсидии по ЖКХ и дополнительные выплаты пенсий. Он также считает необходимым поддержать безвозвратными субсидиями на выплату зарплат и аренды малый бизнес.

Чего не надо делать, так это замораживать цены, создавать новые барьеры для торговли медицинским оборудованием и подвергать сомнению независимость ЦБ, подчеркивает экономист.

Сонин предупредил, что недостаточная помощь россиянам во время кризиса может привести к социальным возмущениям. По его мнению, разумной мерой является выплата каждому гражданину единовременного пособия, например, в размере 10 тысяч рублей в апреле-мае, а затем по столько же летом и осенью.