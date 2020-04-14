В список наиболее пострадавших отраслей предложили включить ювелирное производство

Минфин предложил Правительству включить ювелирную отрасль в перечень наиболее пострадавших из-за распространения коронавируса отраслей, сообщает пресс-служба министерства.

По данным Минфина, спрос на ювелирную продукцию в России на фоне эпидемии упал на 90%.

Министерство утверждает, что в сфере производства ювелирных изделий занято 5 тыс. организаций (около 50 тыс. работников), а в сфере торговли ювелирной продукцией — более 15 тыс. организаций (около 110 тыс. работников). При этом 95% организаций — это представители микро-, малого и среднего бизнеса.

«Отсутствие государственной поддержки ювелирной отрасли в текущих условиях приведет не только к значительному росту безработицы в этом секторе, но и к потере уникальных мастеров, обладающих специальными навыками и знаниями. Традиционно производство ювелирных изделий является семейным делом, знания и умения в котором передаются из поколений в поколения», — говорится в сообщении Минфина.

Пока в перечень отраслей экономики, которые правительство считает наиболее пострадавшими от эпидемии коронавируса, вошли такие отрасли, как общепит, гостиничный бизнес, авиаперевозки, сферы культуры и спорта, бытовые услуги