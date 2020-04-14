Россияне будут вкладываться в микроквартиры. Потому что доступнее

По прогнозам экспертов, из-за кризиса россияне переориентируются на микроквартиры – жилье маленькой площади.

«Реакцией рынка недвижимости на кризис станет тренд на снижение средней площади квартир в новостройках и увеличение доли студий и однокомнатных форматов», – предрекают специалисты (по материалам Lenta.ru).

В целом, это и сейчас уже есть. Гораздо проще взять в ипотеку меньшую сумму, купить, к примеру, студию, выплатить, продать, и потом брать квартиру с большей площадью. Или взять еще одну стуудию.

С учетом, что даже «однушка» в Москве будет стоить не меньше 3 миллионов. Не проще ли вообще взять дом в области?