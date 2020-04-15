Первоначальный взнос по ипотеке стал повышаться

Крупные банки стали повышать минимальный размер первоначального взноса, который требуется для оформления ипотечного кредита.

Одними из первых отреагировали на изменение ситуации на рынке отреагировали «Открытие», Росбанк и Совкомбанк, которые подняли панку первоначального взноса еще в марте, пишет РБК со ссылкой на статистику Frank RG.

Банк «Юникредит» с апреля поднял уровень первого взноса до 30% по ссудам на покупку квартиры на вторичном рынке и по кредитам на новостройки. Повышение составило 15 и 10 п.п. соответственно.

Минимальный порог первоначального взноса повысили в Альфа-банке (до 20 %) и Промсвязьбанке (до 15 %).

Россельхозбанк не менял условия по ипотеке, но свернул одну программу с низким первоначальным взносом (10 %).

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Напомним, в марте после обвала рубля и повышения волатильности на рынке крупные банки начали повышать ставки по ипотечным кредитам. Условия, в частности, пересмотрели Альфа-банк, «Дом.РФ», «Открытие», Росбанк, Райффайзенбанк, Транскапиталбанк и «Юникредит».

Что касается повышения минимального взноса, то это делается, чтобы отрезать наименее подготовленных к ипотеке заемщиков.

Так, Промсвязьбанк принял решение поднять минимальный порог взноса по ипотеке, чтобы не нагружать семейный бюджет клиентов, сообщила руководитель центра разработки ипотечных продуктов ПСБ Марина Заботина. «Мы хотим обезопасить клиентов с небольшим размером накоплений, поскольку в большинстве случаев чем меньше размер первоначального взноса, тем выше будет платеж», — отметила она.