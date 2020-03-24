Банки повышают ставки по ипотеке и вкладам. Но пока не все

Часть банков повышает только ставку по вкладам. Часть по вкладам и ипотеке. Другие пока выжидают.
Так, «Тинькофф банк» поднял ставки по долларовым и рублевым вкладам.
А банк «Открытие», поднял ставку по ипотеке на 1,5%. Кредиты без залогов остались на прежнем уровне.
«Совкомбанк» повысил ставки на вклады в рублях.
Райффайзенбанк, Росбанк повысили ставки по ипотеке еще раньше.
ВТБ, «Хоум кредит», и «ОТП-банк» решили пока выждать.
Сбербанк отказался комментировать до вступления изменений в силу (источник РИА Новости).
А еще, банки готовы оказать поддержку пострадавшим от эпидемии.