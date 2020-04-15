ФНС разъяснила порядок проведения камеральных налоговых проверок в нерабочие дни

ФНС России разъяснила, как будут проводиться камеральные налоговые проверки во время нерабочих дней. Письмо от 10.04.2020 № ЕА-4-15/6101@ опубликовано на сайте налогового ведомства.

Возмещение НДС и акцизов, включая заявительный порядок возмещения, будет осуществляться без учета нерабочих дней.

Если же налоговый орган по результатам камеральной налоговой проверки выявит нарушения, то течение процедурных сроков по вручению актов камеральных проверок, представлению возражений на такие акты, рассмотрению дела о налоговом правонарушении будет рассчитываться с первого рабочего дня, следующего за нерабочими.