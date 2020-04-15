Банкам запретят завышать ставки по ипотеке

Правительство предложило запретить банкам завышать ставки по ипотечным кредитам, следует из законопроекта, внесенного в Госдуму. О проекте пишут «Ведомости».

Сейчас подобное ограничение действует только для потребительских кредитов, что позволяет «недобросовестным кредиторам» завышать стоимость ипотеки, говорится в пояснительной записке к законопроекту. Ставки не должны более чем на треть превышать среднерыночное значение, которое ежеквартально рассчитывает ЦБ.

Президент России Владимир Путин 3 апреля подписал закон о кредитных каникулах. Воспользоваться правом на отсрочку платежей по кредитам могут заемщики, которые из-за пандемии потеряли возможность обслуживать долг. Подать заявку на кредитные каникулы смогут заемщики с ипотекой на сумму до 4,5 млн руб. в Москве, до 3 млн руб. — в Московской области, Санкт-Петербурге и Дальневосточном федеральном округе и до 2 млн руб. — в остальных регионах.