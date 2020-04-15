Минкомсвязь подготовила пакет мер для поддержки IT-отрасли. Среди них право снижать зарплату

Минкомсвязи определилось с пакетом дополнительных мер поддержки отечественной ИТ-отрасли в условиях распространения коронавируса. Он был сформирован по итогам совещания, проведенного главой Минкомсвязи Максутом Шадаевым и председателем комитета Госдумы по информационной политике, ИТ и связи Александром Хинштейном с представителями ИТ-бизнеса, сообщается в заявлении на сайте министерства.

Среди мер поддержки, предложенных ассоциациями «Отечественный софт», «РУССОФТ», АПКИТ и крупнейшими компаниями отрасли, в качестве наиболее приоритетных выделены:

установление до конца 2020 года отсрочки на уплату НДФЛ и обнуление всех страховых взносов с фонда оплаты труда на персонал ИТ-компаний;

наделение до конца 2020 года работодателя правом временно снижать заработную плату сотрудникам (не более чем на 20%), либо отпускать сотрудников (по согласованию с ними) в вынужденный отпуск с учетом снижения их заработной платы на 50%;

снижение ставки НДС на некоторые виды деятельности в сфере информационных технологий, которые наиболее востребованы в период распространения новой коронавирусной инфекции;

обеспечение возможности осуществления юридически значимых действий с использованием учетной записи портала госуслуг;

повышение значения максимального размера оборота компании для применения упрощенной системы налогообложения;

увеличение до 50% доли авансирования ИТ-организаций, исполняющих контракты на поставку товаров, работ и услуг для государственных нужд.

Среди мер, предложенных министерством — выдача льготных кредитов, выделение дополнительных средств на разработку и внедрение российских решений в таких областях как обеспечение соблюдения социальной дистанции; стимулирование перехода на удаленную работу, учебу, проведение досуга и повышение их эффективности; повышение доступности онлайн-занятости; совершенствование рекомендательных и коммуникационных услуг, развитие сервисов и платформ для интернет-услуг.