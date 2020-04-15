У банков проблемы с обслуживанием клиентов, у которых истекли паспорта

Несмотря на то, что Путин распорядился не придираться к истекшим документам удостоверяющим личность, у банков возникли проблемы с обслуживанием клиентов по истекшим паспортам.

Ассоциация участников рынка электронных денег и денежных переводов обратилась в Банк России с просьбой разрешить банкам до 1 июля обслуживать клиентов с просроченными паспортами.

«В нынешних условиях клиенты могут столкнуться со сложностями в продлении паспорта, в результате чего не смогут полноценно обслуживаться в банках» – пояснил глава Ассоциации Виктор Достов (источник РБК).

При этом, до сих пор нет ни соответствующих законов, ни распоряжений Правительства, ни указаний ЦБ. Без этого банки не могут самостоятельно поменять механизм идентификации клиента, почему и продолжают требовать актуальный паспорт. На банки начинают жаловаться.

Так, начали фиксировать жалобы банки «Открытие» и «Совкомбанк».

ВТБ продолжает обслуживать клиентов в рамках действующего законодательства.

Альфа-банк и ПСБ с 15 апреля начали обслуживать клиентов с истекшими паспортами.

Райффайзен сообщил что пока сложностей не наблюдает.

Возможно, ЦБ в ближайше время обратит на это внимание.