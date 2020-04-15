Предлагают ввести налог на обмен валюты

Экс-советник президента, министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Сергей Глазьев предложил ввести в ЕАЭС налог на валютообменные операции.

Идея изложена его докладе «О прогнозах динамики мировой экономики в условиях пандемии COVID-19 и возможных стабилизационных мерах в рамках ЕАЭС».

В своем докладе Глазьев связывает девальвацию рубля с действиями спекулянтов. По его мнению, стабилизировать валютный рынок, чьи колебания мешают взаимной торговле и инвестициям, можно, если ввести налог на операции по обмену валюты, которые не связаны с торговой деятельностью.

Установить размер налога на такие операции Глазьев предлагает в размере 0,01%. По его оценке, это даст бюджету союза порядка 30 млрд руб. в год, которые можно было бы направить на финансирование целевых программ.