Безвозмездная помощь на выплату зарплат по 12 130 рублей на сотрудника. Что еще предложил Путин для МСП

Путин перед совещанием с министрами вновь обратился к народу. Здесь о новых мерах для малого и среднего бизнеса.

Пострадавшие отрасли: МСБ, туризм, гостиницы, общепит, туристическая сфера, добавили непродовольственнуб розницу.

1. Для МСБ пострадавших дополнительно прямая безвозмездная помощь от государства:

на выплату зарплаты, сохранение оплаты труда исходя из 1 МРОТ на 1 сотрудника в месяц (назвал сумму 12130 рублей).

обращение должно быть простое и удобное с дистанционной подачей без очередей и спешки.

Направить можно с 1 мая в течение с месяца. Единственное требование не менее 90% занятости от общей для компании. С 18 мая начнется поступление средств. За май выплатят в июне.

2. Кредит для выплаты зарплат оказалось получить трудно. Предлагается не менее 75% зарплатных кредитов должны быть обеспечены гарантиями ВЭБ. для их доступности. И расширить эту меру поддрежку средним и крупным предприятиям в пострадавших секторах.