Выплаты для врачей не должны облагаться НДФЛ. Что еще сказал Путин

Путин перед совещанием с министрами вновь обратился к народу. Тут о дополнительных выплатах врачам, которые непосредственно борются с инфекцией.

Президент вновь упомянул суммы дополнительных выплат для врачей, занятых в борьбе с коронавирусом. Те же суммы, в 80 тысяч, 50 тысяч, 25 тысяч по закону должны облагаться 13% НДФЛ.

По словам президента, цифры уже были названы, и хотелось бы, чтобы люди эти деньги получили в полной сумме, «чистыми».

То есть, либо будут начислять больше, чтобы после высета НДФЛ была искомая сумма, либо будут придумывать некие поправи для этого.