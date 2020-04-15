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Путин: Список системообразующих предприятий необходимо дополнить

Путин перед совещанием с министрами вновь обратился к народу. Тут о списке системообразующих предприятий.

Президент поручил доработать список системообразующих предприятий, исключительно важные для всей экономики. Также был предложен новый кредитный продукт: льготный кредит бизнесу на пополнение оборотных средств.

По каждому из базовых опорных секторов экономики нужно проработать отдельные меры поддержки.

Ставка по кредитам будет субсидироваться государством в размере ключевой ставки ЦБ. Половина кредита обеспечится госгарантиями Минфина.

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