Путин: Список системообразующих предприятий необходимо дополнить

Путин перед совещанием с министрами вновь обратился к народу. Тут о списке системообразующих предприятий.
Президент поручил доработать список системообразующих предприятий, исключительно важные для всей экономики. Также был предложен новый кредитный продукт: льготный кредит бизнесу на пополнение оборотных средств.
По каждому из базовых опорных секторов экономики нужно проработать отдельные меры поддержки.
Ставка по кредитам будет субсидироваться государством в размере ключевой ставки ЦБ. Половина кредита обеспечится госгарантиями Минфина.