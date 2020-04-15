Собянин объявил о третьем пакете мер по поддержке московского бизнеса. Там есть льготы и для торговли

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал третий пакет поддержки столичного бизнеса. Об этом он сообщил на своем сайте.

Этот пакет расширяет предоставленную ранее поддержку. Вот что в нем содержится:

1. Отсрочка до 31 декабря 2020 г. уплаты авансовых платежей за I квартал 2020 г. по налогу на имущество организаций и земельному налогу получат кинотеатры, организации дополнительного образования, санатории и дома отдыха, организаторы выставок и конференций.

2. Арендодатели, сдающие помещения для размещения гостиниц, получат компенсацию налога на имущество и земельных платежей за II квартал 2020 г. при условии снижения ставок аренды не менее, чем на 50%.

3. Компенсацию 50% налога на имущество и земельных платежей за II квартал 2020 г. получат собственники, которые используют свою недвижимость для ведения предпринимательской деятельности в сфере торговли, общественного питания, бытовых услуг и гостиничного дела.

4. Строительный и девелоперский бизнес получит отсрочку платежей за изменение цели предоставления земельных участков и других аналогичных выплат в городской бюджет.

5.Предпринимателям, ранее заключившим договоры выкупа недвижимости, арендуемой у города, выкупные платежи II квартала будут перенесены на конец 2020 г.