Клерк.Ру

Работодатели стали требовать от сотрудников справки об отрицательном тесте на COVID-19

От сотрудников, работающих по вахте, работодатель требует справку-заключение о результатах тестирования, подтверждающих отсутствия вирусных заболеваний, в том числе COVID-19.

Такая жалоба от работника поступила на портал Роструда «Онлайнинспекция.рф».

Сотрудник сетует, что в гослаборатории бесплатное тестирование не проводят без медицинских показаний, а на анализы в частной лаборатории у него нет денег.

Такое требование работодателя незаконно, пояснил Роструд. Действующее трудовое законодательство не предусматривает подобных справок.

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