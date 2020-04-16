Работодатели стали требовать от сотрудников справки об отрицательном тесте на COVID-19

От сотрудников, работающих по вахте, работодатель требует справку-заключение о результатах тестирования, подтверждающих отсутствия вирусных заболеваний, в том числе COVID-19.
Такая жалоба от работника поступила на портал Роструда «Онлайнинспекция.рф».
Сотрудник сетует, что в гослаборатории бесплатное тестирование не проводят без медицинских показаний, а на анализы в частной лаборатории у него нет денег.
Такое требование работодателя незаконно, пояснил Роструд. Действующее трудовое законодательство не предусматривает подобных справок.