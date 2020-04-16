16 апреля в Москве очередей в метро нет

После огромных очередей в метро утром 15 апреля, по-видимому, приняли меры для того, чтобы больше такого не повторялось.

Об отсутствии очередей сообщил Дептранс Москвы в своем телеграм-канале:

«Станции «Комсомольская», «Домодедовская» и «Царицыно» прямо сейчас. На остальных станциях затруднений также нет, но оставайтесь, пожалуйста, дома».

И выложили фото с вестибюлей этих станций:

В соцсетях с утра сообщений о пробках в метро не было. У метро «Севастопольская» вообще с утра никого не было – ни патрулей, ни очередей.

В программе «Вести» сообщили, что в ближайшее время пропуск будет привязываться к карте «Тройка» или «Стрелка», проверка будет производиться автоматически.