Цены на газ предлагают заморозить для населения

ФАС предлагает временно заморозить индексацию оптовых цен на газ для населения в связи с пандемией коронавируса.
Для этого Служба направила соответствующее письмо в Правительство.
«Учитывая сложившуюся экономическую ситуацию, связанную с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19, ФАС России предлагает временно заморозить индексацию оптовых цен на газ для населения», – отмечается в сообщении (по материалам ТАСС).
По последним данным, в России 27938 заболевших, из них 3448 за последние сутки.