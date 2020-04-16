Клерк.Ру

Цены на газ предлагают заморозить для населения

ФАС предлагает временно заморозить индексацию оптовых цен на газ для населения в связи с пандемией коронавируса.

Для этого Служба направила соответствующее письмо в Правительство.

«Учитывая сложившуюся экономическую ситуацию, связанную с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19, ФАС России предлагает временно заморозить индексацию оптовых цен на газ для населения», – отмечается в сообщении (по материалам ТАСС).

По последним данным, в России 27938 заболевших, из них 3448 за последние сутки.

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