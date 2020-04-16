ЦБ обвинили в обвале рубля. Виноваты роботы

Падение рубля в марте объясняется, в первую очередь, действиями спекулянтов, использующих при торговле биржевых роботов, и отсутствием противодействия со стороны ЦБ.

Такое мнение высказал министр Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) и бывший советник президента Сергей Глазьев.

«Вот эти роботы, которые формируют спекулятивный вал. Они настроены на нефтяные цены, как только падает цена на нефть, сразу включается спекулятивная волна алгоритмов, которая выстраивает ожидания на девальвацию рубля. У нас привязка к нефти искусственная, она в алгоритмах спекулянтов сидит», — цитирует РБК слова Глазьева.

По его мнению, мартовское падение курса рубля после обвала мировых цен на нефть, вызванного развалом сделки ОПЕК , можно было предотвратить, если бы Банк России «исполнял свою конституционную обязанность по обеспечению устойчивости курса национальной валюты».

Глазьев уверен, что рубль мог и не рухнуть вслед за нефтью. Это подтверждается уже тем, что валюты многих других нефтедобывающих странах, в том числе Саудовской Аравии, не упали.