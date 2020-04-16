Клерк.Ру

500 тысяч компаний получат помощь от государства, платить начнут с 18 мая. Заседание Правительства в тезисах

Приводим в тезисах самое главное из заседания Правительства 16 апреля. Самое главное после вчерашнего заявления Путина.

Что говорил Мишустин:

  • Первые выплаты бизнес должен получить с 18 мая.
  • Правительство включит непродовольственный ритейл в перечень наиболее пострадавших отраслей.
  • Более 500 тысяч компаний смогут рассчитывать на выплаты от государства в связи с развитием ситуации с пандемией. 
  • Правительство направило в Госдуму проект об освобождении от НДФЛ выплат медикам на фоне ситуации с коронавирусом.
  • Будут снимать ограничения на кредитование одних регионов другими.
  • Регионам выделят 48 млрд рублей для выплат медикам, борющимся с коронавирусом.

Глава МЭР Решетников тоже сделал ряд важных заявлений:

  • Государство дотирует чуть больше половины фонда оплаты труда МСП в пострадавших отраслях на два месяца.
  • Малый и средний бизнес из пострадавших отраслей сможет получить гранты на зарплаты, коммунальные и иные обязательные платежи.

Мероприятия

Разместить

Блоги компаний

Создать блог
📌 Реклама
Отключить