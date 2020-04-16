500 тысяч компаний получат помощь от государства, платить начнут с 18 мая. Заседание Правительства в тезисах

Вправе ли ФНС исключить ИП без работников из реестра субъектов МСП на основании непредставления с...
На примере греческого язычества и христианства. Из греческой мифологии (в одном из вариантов) пер...
Вот что прислали предпринимателю. Так должно быть???Ваш цифровой пропуск ....... был ан...
Вкрации? А где же "спасибо за ранние"? Пора составлять новый словарь......
Итак, вкрации - о чем хотел сказать лектор?
Мне непонятно - в чем отличие "моно" от "поли"?Чем вариант "св.троица + богородица + многие тысяч...
Аврамистические религии считаются официально монотеистическими. Конечно нельзя говорить что катол...
В тексте написано "В отношении остальных работников обязанности по составлению должностной инстру...
Это совершенно ничего не значит. См., например, 11 апреля на картинке: https://www.rbc.ru/society...
На уровне статистического выброса.
"...взял справочник «Мифы планеты» и выяснил, что в религии (...) не один бог, а целый пантеон. В...
это вообще то всем трупешникам стандартно в морге выписывает патологоанатом. Там тупо отсканирова...
Подскажите, пожалуйста, срок уплаты по страховым взносам перенесли только для микропредприятий, п...
Но -400 это уже что-то, это хотя бы не "+"
никак если вы не друган понятно кого... у меня вопрос - почему именно Крокус в списке??? все же Т...
Ага, и повысил тарифы на РКО
хоть что то вам ответили... меня Райффайзен даже слушать не хочет, мол у вас больше чем на 250 т....
Чтобы сказать работает или нет нужна хотя бы недельная динамика. Тогда понятно будет...
Какое отношение ФНС имеет к беспроцентным кредитам и субсидиям? Они только по своей части меры от...
Всю. Если у вас нет работников, то налог можно уменьшить вплоть до нуля...
По ИП данных среднесписочной нет. Как и других данных, которые открыты только по организациям. О ...
на каком основании? 2/3 могут платить только те, кто объявил простой раньше, чем Путин подписал п...
НК ст. 6.16. Срок, определенный днями, исчисляется в рабочих днях, если срок не установлен в кале...
Когда к соседнему дому подъезжает автовышка и автоцистерна с дезинфицирующим средством, Джамшут в...
Это самое важное, чем сейчас займутся его родственники и сослуживцы - удовлетворением любопытства...
ОКВЭД должен соответствовать списку на 01 МАРТА 2020г! Поэтому сейчас поменять его можно, но это ...
Ой, ну подождите еще неделю-другую. С большой долей вероятности зараженные появлятся в вашем ближ...
О, кстати, я хотела страховку оформить от коронавируса, но сомневаюсь, что в свидетельство не впи...
то же самое и Райффайзен, отказывает в каникулах, настаивает на рефинансировании, при этом четки...
Та же история с образованием, дополнительное образование попало в первоочередные виды деятельност...
Вы зачем людей вводите в заблуждение? Путин сказал выдать кредит под 0% из расчета МРОТ на сотруд...
главное чтобы бумага потом не потерялась. А то не особо понятно как налоговая оценит скан счёта-ф...
В Москве меньше на 400.Значит работает "концлагерь"?
п.10 его свидетельства о смерти узнать и нам написать сможете?...