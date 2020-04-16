Минфин рассказал про новое ПБУ «Запасы»

Минфин выпустил информационное сообщение, посвященное ПБУ 5/2019 «Запасы».

Для целей бухучета запасы будут определяться как активы, потребляемые или продаваемые в рамках обычного операционного цикла, либо используемые не более одного года. Применяться стандарт будет и в отношении незавершенного производства.

При этом из области применения исключены матценности, полученные НКО для безвозмездной передачи гражданам или юрлицам. Организация может самостоятельно решить — применять ли стандарт в отношении запасов, предназначенных для управленческих нужд.

Применять стандарт организации обязаны будут начиная с отчетности за 2021 год, но можно и с 2020 года. Микропредприятия могут не применять стандарт, а затраты, которые в соответствии с ним должны были бы включаться в стоимость запасов, признавать расходами периода, в котором были понесены.