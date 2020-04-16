ЦБ одобрил рост лимита операций по картам без ввода пин-кода

Центробанк выступил за увеличение размера операций, совершаемых по банковским картам без ввода пин-кода. Банки не против.

Поднять порог покупки, при которой не требуется вводить код, регулятору предложил глава «Опоры России» Александр Калинин. Он выступил с этой инициативой во время совещания с ЦБ. Мера необходима прежде всего, чтобы сократить очереди на кассах супермаркетов и таким образом предотвратить дальнейшее распространение коронавируса. Тем более что в связи с ограничительными мерами граждане стали реже ходить в продуктовые магазины — а значит, вырос средний чек, рассказал «Известиям» Александр Калинин. По его мнению, минимальный размер операции по банковской карте без PIN-кода целесообразно увеличить в два раза: с 1 тыс. до 2 тыс. рублей.

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В ЦБ высказались за эту идею, сообщили «Известиям» в пресс-службе регулятора. Там также отметили важность предотвращения потенциальных рисков, которые несет эта мера.

Каждая платежная система сама устанавливает величину таких трансакций. Сейчас у MasterСard и «Мир» в России порог составляет 1 тыс. рублей, у Visa — 3 тыс. рублей. Эта величина носит рекомендательно-разрешительный характер, и банки могут сами устанавливать собственные лимиты в пределах этого значения, пояснили в Visa.

«Известия» спросили крупнейшие банки о том, как они оценивают предложение о повышении лимита операций по картам без ввода PIN-кода. Большинство из них выступили за повышение порога.