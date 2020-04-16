Хотят увеличить срок для 50-процентной уплаты штрафов за нарушения ПДД. Вместо 20 дней будет 60

Сейчас за ряд правонарушений в области дорожного движения, не представляющих большую общественную опасность, штраф может быть уплачен в размере половины суммы не позднее 20 дней со дня вынесения постановления о наложении административного штрафа.

Этой нормой КоАП активно пользуются граждане.

Однако в условиях эпидемии коронавируса, приводящей к снижению доходов граждан и необходимости соблюдения режима самоизоляции, установленный 20-дневный срок уплаты административного штрафа со скидкой является недостаточным, считают депутаты от ЛДПР.

Они разработали и внесли в Госдуму законопроект № 943675-7, который увеличивает до 60 дней срок для уплаты уменьшенного вдвое штрафа.

В соответствии с законопроектом увеличенный срок уплаты штрафа будет действовать до 31 декабря 2020 года.