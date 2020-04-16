Некоммерческим организациям перенесли срок сдачи отчета в Минюст

Правительство перенесло срок представления в 2020 г. отчетности в Минюст для некоммерческих организаций. Изменения внесены в Постановление Правительства РФ от 15.04.2006 № 212 «О мерах по реализации отдельных положений Федеральных законов, регулирующих деятельность некоммерческих организаций».

Отчеты о деятельности, сведения о персональном составе руководящих органов и о расходовании денежных средств и использовании иного имущества, в том числе полученных из-за рубежа, можно сдать не позднее 1 июня 2020 (вместо 15 апреля).

Такой же срок подачи установлен для структурных подразделений иностранных некоммерческих неправительственных организаций по документам о расходовании поступивших средств за 2019 г. и о получении финансирования за I квартал 2020 г.